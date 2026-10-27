Kocaeli İzmit'te 2 kişiye tramvay çarptı, 71 yaşındaki kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te 2 kişiye tramvay çarptı, 71 yaşındaki kişi hastanede öldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye tramvay çarptı. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki kişi hayatını kaybederken, yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı 2 kişiden Nesime Sert (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aysel Kene'nin tedavisi ise sürüyor.

Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,

Kaynak: DHA
3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te 2 kişiye tramvay çarptı, 71 yaşındaki kişi hastanede öldü - Son Dakika
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