Kocaeli İzmit'te 2 kişiye tramvay çarptı, 71 yaşındaki kişi hastanede öldü

Kocaeli İzmit'te 2 kişiye tramvay çarptı, 71 yaşındaki kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye tramvay çarptı. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki kişi hayatını kaybederken, yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı 2 kişiden Nesime Sert (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aysel Kene'nin tedavisi ise sürüyor.
Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,
Kaynak: DHA
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