Kocaeli Kandıra'da polisin kalp masajıyla kurtardığı 68 yaşındaki kişi teşekkür ziyareti yaptı - Son Dakika
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Kocaeli Kandıra'da polisin kalp masajıyla kurtardığı 68 yaşındaki kişi teşekkür ziyareti yaptı

Kocaeli Kandıra\'da polisin kalp masajıyla kurtardığı 68 yaşındaki kişi teşekkür ziyareti yaptı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz'da kalp krizi geçiren 68 yaşındaki kişi, sağlık ekipleri gelene kadar kendisine kalp masajı yapan polis memuru sayesinde hayata döndü. Tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan kişi, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek kendisini kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, kendisini kalp masajı yaparak hayata bağlayan polis memuruna teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, 22 Temmuz'da Selvi Sokak'ta 68 yaşındaki Yakup Atsız'ın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Atsız'ın bilincinin kapalı olduğunu, nefes almadığını ve nabzının bulunmadığını tespit etti.

İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar Atsız'a kalp masajı yaparak müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Atsız, kendisine müdahale eden polis memuru Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Atsız, gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale dolayısıyla polise teşekkür etti.

Öte yandan polis memurunun müdahalesi, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Kandıra'da polisin kalp masajıyla kurtardığı 68 yaşındaki kişi teşekkür ziyareti yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Kandıra'da polisin kalp masajıyla kurtardığı 68 yaşındaki kişi teşekkür ziyareti yaptı - Son Dakika
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