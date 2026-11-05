Kocaeli Kartepe'de 2 yeğenini öldüren sanık, mahkemede pişmanlığını dile getirdi - Son Dakika
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Kocaeli Kartepe'de 2 yeğenini öldüren sanık, mahkemede pişmanlığını dile getirdi

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Kocaeli Kartepe'de amcasının 2 yeğenini öldürüp 1 kişiyi yaraladığı olayın yargılaması başladı. Duruşmada öldürme niyeti olmadığını savunan sanık pişmanlığını dile getirdi, mahkeme tutukluluğunun devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar verip davayı erteledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık F.Y, olaydan 1 yıl önce yeğeni Gazi Zafer Y. ile tartıştıklarını ve yeğeninin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Olaydan 2 gün önce maktullerin babası olan ağabeyi M.Y'nin kendisini telefonla arayarak Gazi Zafer Y'nin İstanbul'dan silah aldığını söylediğini ve kendisini dışarı çıkmaması konusunda uyardığını anlatan F.Y, yeğeninin arkasından konuştuğunu düşündüğü için kendisine kin beslediğini iddia etti.

Yeğenlerinin önce kendisine ait inşaat ofisine, orada bulamayınca da evine geldiğini ancak dışarı çıkmayınca gittiklerini anlatan F.Y, bunun üzerine babası K.Y'yi mal paylaşımı için memleketi Ağrı'dan Kocaeli'ye davet ettiğini kaydetti.

F.Y, ağabeyi M.Y'nin kendisine, "Bunların gözünü kan bürümüş, senin suçun yok. Bugün siz ofise gelmeyerek büyük bir olayı engellediniz. Sana bir şey yapmasınlar diye ben oğullarımı vuracaktım." dediğini iddia etti.

Sanık F.Y, babasının Ağrı'dan Kocaeli'ye geldiğini, evin bahçesinde oturdukları sırada yeğenlerinin eve geldiğini söyledi.

Yeğenlerinin hareketlerinden korktuğunu, evden aldığı silahı beline taktığını belirten F.Y, Gazi Zafer Y'nin "Dağılın, burayı patlatacağım." diye bağırdığını ve elini beline doğru götürdüğünü öne sürdü.

Bunun üzerine Gazi Zafer Y'ye ateş ettiğini dile getiren F.Y, silahı bir kişinin tutmasıyla yeniden ateş aldığını ve yeğeni Güven'in de bu sırada vurulduğunu savundu.

Sanık F.Y, "Niyetim öldürmek değildi. Güven'i hiç hedef almadım. Gazi'ye ateş ettim ama o sırada Güven de vuruldu. Çok pişmanım, keşke ben ölseydim." dedi.

Tanık M.S. ise olay günü ailenin barışmak amacıyla bir araya geldiğini, kendisinin de uzak akrabaları olduğu için orada bulunduğunu anlattı.

Gazi Y'nin, "Konuşacaksanız konuşun, yoksa burayı dağıtırım." demesi üzerine silahın ateşlendiğini belirten M.S, o sırada silahı sanık F.Y'nin elinde gördüğünü dile getirdi.

Maktullerin avukatının, sanığa öldürülen yeğenlerinin babasının kendisine böbreğini verip vermediğini sorması üzerine F.Y, ağabeyi M.Y'nin kendisine böbreğini verdiğini söyledi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, tanıkların zorla getirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki müstakil evde 11 Temmuz 2025'te, amca F.Y. ile yeğenleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. hayatını kaybetmiş, akrabaları M.S. ise yaralanmıştı.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık F.Y. hakkında Gazi Zafer Y. ile Güven Y'ye yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanığın M.S'ye karşı da "olası kastla yaralama" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeKocaeliGüncelSon Dakika

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