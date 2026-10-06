Kocaeli Kartepe'de çamaşırhanede öldürme davasında savcı, sanık M.B için müebbet istedi

Kocaeli'de 26 Aralık 2025'te Kartepe ilçesindeki bir çamaşırhanede çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 kişinin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.B, tutuksuz sanıklar G.P. ve A.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu adli süreçteki çocuk R.H. duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen R.H, maktulle aynı iş yerinde (çamaşırhane) çalıştıklarını, arkadaş olduklarını ve aralarında husumet olmadığını savunarak, olay günü sanık G.P'nin maktulün, sanık A.K'yi dövdüğünü söylediğini, bunun üzerine kendisinin de olayın yaşandığı odaya gittiğini anlattı.

Odaya gittiğinde kapının kapalı olduğunu, sanık M.B'nin kapıyı kırarak açtığını bunun üzerine maktul ile M.B'nin kavga etmeye başladığını anlatan R.H, "Kavga ederek koridora çıktılar. Biz odadan çıktığımızda her yer kandı. M.B'nin bıçak çıkardığını gördüm ama bıçaklama anını görmedim. Ben sadece ikisini ayırmaya çalıştım. Olay yaşandıktan sonra çalışma iznim olmadığı için bana kaçmamı söylediler. M.B. ile kaçtıktan sonra M.B. bana, 'Bıçak ona salladığımda şah damarına denk geldi ama ölüp ölmediğini bilmiyorum.' dedi." diye konuştu.

Sanık M.B. de olay anında kendisini maktulden kurtarmaya çalıştığını ileri sürerek, "Arkamı dönmüştüm. Maktul de bana saldırıyordu. Bıçak salladığı için ben de bıçak çıkardım. Bir defa salladım. O da boğazına denk geldi. Saldırmasın diye yaptım. Amacım temas ettirmek değildi ama boynuna denk geldi." ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.B'nin maktule karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki M.S'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Adli süreçteki çocuk R.H'nin, M.B'nin suçlarına katıldığını belirten savcı, R.H. hakkında maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 18 yıla kadar, müşteki M.S'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Savcı, tutuksuz sanıklar G.P. ve A.K'nin üzerlerine atılı "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.