Kocaeli Körfez\'de eski eşini öldüren zanlı, polis takibiyle gözaltına alındı

Kocaeli Körfez'de eski eşini öldüren zanlı, polis takibiyle gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün eski eşini silahla öldüren şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, hayatını kaybeden eski eşinin cenazesi Konya Ilgın'a gönderildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Polis, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Çiğil'i silahla ateş ederek öldüren zanlının eski kocası İbrahim Ç. olduğunu belirledi.
Şüpheli, polisin teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan Çiğil'in cenazesi, defnedilmek üzere Konya'nın Ilgın ilçesine gönderildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta dün silahlı saldırıya uğrayan Fatma Çiğil (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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