Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerin kendilerini borsa yatırım firması yöneticisi olarak tanıtıp Gölcük'te bir müştekiden 4 milyon 519 bin 700 lira aktardığı tespit edildi.

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların, yabancı kişilerin adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin "trust wallet" isimli uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kurulan paravan yatırım şirketlerinin banka hesaplarına havale ettikleri ve İzmir'deki bir kuyumcu dükkanından fiziki altın bedeline, döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto borsalarına aktardıkları belirlendi.

Belirtilen yöntemle Gölcük ilçesinde bir müştekiden şüphelilere ait hesaba 4 milyon 519 bin 700 lira para aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 8 ilde 21 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelendi.

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Tutuklama, Kocaeli, Gözaltı, Güncel, Gölcük, Borsa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 00:38:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement