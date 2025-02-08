Kocaeli'nde Sokağa Bırakılan Bebek Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'nde Sokağa Bırakılan Bebek Bulundu

Kocaeli\'nde Sokağa Bırakılan Bebek Bulundu

İzmit'te sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük bir erkek bebek bulundu. Sağlık durumu iyi olan bebek, hastaneye kaldırıldı. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

08.02.2025 16:10  Güncelleme: 16:11
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahede altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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