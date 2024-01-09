Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Kartepe ilçesinde zirve yolu, Başiskele ilçesinde Aytepe Diriliş Kampı, Gölcük ilçesinde Eriklitepe Tabiat Parkı mevkileri karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin, kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, meteorolojiden alınan hava tahmin raporları uyarınca önlemlerin alındığı belirtildi.

Ekiplerin, Kartepe'de zirve yolu, İzmit'te santral rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, radar rampası, Kuruçeşme TOKİ Konutları, Başiskele'de Aytepe Diriliş Kamp yolu, Baraj yolu- Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı yolları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.