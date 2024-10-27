Kocaeli Otoyolunda 2 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.