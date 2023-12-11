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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyat sırasında yanık iddialarına açıklama - Son Dakika
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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyat sırasında yanık iddialarına açıklama

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatlarda hastaların vücudunda yanıklar oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, koter cihazının kalibrasyonunun gözden geçirildiği ve güvenli cerrahi ortamın sağlandığı belirtildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi\'nde ameliyat sırasında yanık iddialarına açıklama
11.12.2023 - 22:01,
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyatlar sırasında hastaların vücudunda yanıklar oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen birkaç ameliyatta "koter yanığı" görüldüğü yönündeki şikayetler üzerine, koter cihazının kalibrasyonunun ivedilikle gözden geçirildiği belirtildi.

Elektrik altyapısı ve ameliyathane ekipmanlarının kontrol ve kalibrasyonlarının, uzman ekipler ile bağımsız akredite kuruluşlar tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından da test ve düzeltici işlemler gözden geçirilerek, 'güvenli cerrahi ortam' teminat altına alınmıştır. İddia edildiği gibi yanık nedeniyle herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Yanık nedeniyle yatan hastamız bulunmamaktadır. Şu an ameliyatlar rutin seyrinde yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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