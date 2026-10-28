Kocaeli Valiliği motosiklet ve skuterlere yarın 05.00-17.00 trafik yasağı getirdi

Kocaeli Valiliği motosiklet ve skuterlere yarın 05.00-17.00 trafik yasağı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Valiliği, kentte beklenen yerel çok kuvvetli sağanak nedeniyle motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryeler için yarın 05.00-17.00 trafik yasağı getirdi. Yasak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbiren uygulanacak.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yerel çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin yarın saat 05.00'ten 17.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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