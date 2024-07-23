Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş göreve başladı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş göreve başladı

Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş, görevine başladı.

23.07.2024 11:04
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş, görevine başladı.

Aktaş'ın görevine başlaması dolayısıyla Valilik protokol girişinde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Vali Aktaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve valilik personeli tarafından karşılandı.

Makamına geçen Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinin, başta Kocaeli halkı olmak üzere kente, ülkeye ve kendisine hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Kocaeli'nin, valilik makamı görevinde üçüncü ili olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Çok temalı, kendine özgün, 'sanayinin başkenti' olan, 'Türkiye'nin sanayi kalbi' sayılan, ülkemiz için çok büyük stratejik öneme sahip Kocaeli'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Görev süremizde tüm halkımızla beraber yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, STK'larımız, sanayi kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, işçi kuruluşları, derneklerimiz, tüm bileşenlerle istişare kültürü içerisinde ilimize, ülkemize nasıl katkı sağlayacağımızı, varsa sorunların tespitiyle bunların çözümü noktasında hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın', düsturuyla her zaman için kapımız açık bir şekilde vatandaş odaklı, tüm arkadaşlarımızla beraber onların sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

Aktaş, asayiş hizmetlerinden milli eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerinden tarım hizmetlerine, çevre hizmetlerinden kalkınma hizmetlerine, devletin kendilerine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde yine devletin şefkatli yüzüyle ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstermek için azami özeni göstereceklerini vurgulayarak, vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için başta trafik, asayiş olmak üzere tüm kolluk kuvvetleriyle kamu düzeninin korunması ve iyileştirilmesi anlamında gece gündüz büyük çaba ve gayret göstereceklerini söyledi.

"Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı" Çanakkale'den geldiğini aktaran Aktaş, "Orada görev yaptığımız sürede olduğu gibi burada da şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engelli vatandaşlarımız, huzur evlerimiz, çocuk sevgi evlerimiz öncelikli uğraş alanlarımız olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş göreve başladı - Son Dakika

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