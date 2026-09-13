Kocaeli Valisi Aktaş, 421 bin 978 öğrenci için yeni eğitim yılı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş, 421 bin 978 öğrenci için yeni eğitim yılı mesajı yayımladı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında Kocaeli'de 1259 okulda 421 bin 978 öğrenci ve 30 bin 156 öğretmenle başlayacak yeni yılın başarı ve verimlilik içinde geçmesini temenni etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında yeni eğitim-öğretim yılına girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılında da en büyük amaçlarının çocukları ve gençleri bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlara uygun, insan sevgisiyle dolu, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Güçlü ve müreffeh bir toplumun inşası çocuklarımızın bilgiyle, erdemle ve çağın gereklerine uygun biçimde yetişmesini sağlayan etkin bir eğitim sistemi ve bu doğrultuda gösterilen ortak çabayla mümkün olmaktadır. Bu süreçte öğretmenlerimiz yalnızca akademik rehberlik değil aynı zamanda karakter inşasında da öncü rol üstlenmekte, velilerimiz ise bu yolculuğun en güçlü destekçileri olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaktadır."

Aktaş, Kocaeli'de 1259 okulda 421 bin 978 öğrenci ve 30 bin 156 öğretmenle başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için sağlık, mutluluk, başarı ve verimlilik içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş, 421 bin 978 öğrenci için yeni eğitim yılı mesajı yayımladı - Son Dakika

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