Kocaeli Valisi Aktaş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, dönemin en güçlü donanmasına sahip İtilaf Devletleri'ne karşı tek yürek olup canını ve kanını ortaya koyan kahraman ecdadın, "Çanakkale Ruhu"nu en kıymetli miras olarak bıraktığını belirtti.

?Ecdadın, verdiği istiklal ve istikbal mücadelesiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdığını aktaran Aktaş, bütün dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" dedirten Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim göstereceğini kaydetti.

Aktaş, Türk milletinin tarihe yön veren parlak zaferlere imza attığını, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini ve dünya tarihinden silinmeyecek büyük destan yazdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."