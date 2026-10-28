Kocaeli Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin yeniden doğuşunu müjdeleyen Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim şekli olmadığını, milletin hür ve bağımsız yaşama iradesinin ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Aktaş, 29 Ekim 1923'ün, esarete asla boyun eğmeyen bir milletin, bağımsızlığına zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir milat olduğunu ifade etti.

Aktaş, Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde Türkiye'nin her alanda büyük gelişmeler kaydettiğini aktararak, "Türkiye, dünyada söz sahibi bir devlet konumuna gelmiştir. Bizler de bugün bu mukaddes mirası korumak, ülkemizi ve şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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