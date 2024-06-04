Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele'deki gemi yangınıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele'deki gemi yangınıyla ilgili açıklama yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele'deki özel tersanede meydana gelen gemi yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, hastanede tedaviye alınan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Yangınla ilgili itfaiye, AFAD, emniyet ve arama kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiği ve 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

04.06.2024 13:52
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gemi yangının yaşandığı Başiskele'deki özel tersaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, daha sonra gazetecilere açıklamada, hastanede tedaviye alınan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Hepimize geçmiş olsun. Biliyorsunuz burası serbest bölgemiz. Burada tersanelerimiz var. Gururumuz olacak önemli gemi inşaası gerçekleştiriliyor. Daha önce yine aynı yerde bir gemiyi suya indirmiş ve uğurlamıştık. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan bir gemide elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana gelmiş. Haberi alır almaz, itfaiye, AFAD, emniyet birimlerimiz, arama kurtarma birimlerimizin süratle bölgeye intikali tarafımdan talimatlandırılmıştır. Arkasından da hemen ilgili kaymakamımız, vali yardımcımız ve ekibimiz süratla olay yerine intikal etmiştir. İçeride 2 kardeşimizin mahsur olduğu yönünde bilgi üzerine müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenen olmuştur. Sonuç itibariyle 2 kardeşimiz gemiden kurtarılmıştır. İlk yardım ekiplerimiz süratle müdahale etmiş ve 4 kişinin hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağır. İl Sağlık Müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Dileğimiz, temennimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Bu vesile ile bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ve acil şifalar dileğimi paylaşmak istiyorum."

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele'deki gemi yangınıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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