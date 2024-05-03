Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Hıdırellez'i kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Hıdırellez\'i kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında Hıdırellez'in Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de sevinç ve coşkuyla kutlanan en güzel ve anlamlı geleneklerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca Hıdırellez'in dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına vatandaşların kaynaşmasına ve toplumsal huzurun artmasına vesile olduğunu vurguladı. Yavuz, Hıdırellez'in dünya barışına da katkı sağlayabilecek bir gelenek olduğunu ifade etti ve Kocaelili hemşehrilerine sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve uğur getirmesini diledi.

03.05.2024 10:31
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, soğuk kış günlerinden sonra baharın geldiğini ve doğanın yeniden canlandığını belirterek, Hıdırellez'in Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de sevinç ve coşkuyla kutlanan en güzel ve anlamlı geleneklerden biri olduğunu hatırlattı.

Doğayla iç içe yaşayan aziz milletin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutladığı Hıdırellez'in, vatandaşların kaynaşmasına ve toplumsal huzurun artmasına vesile olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Geçmişi, Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan bu köklü gelenek, özü bozulmadan gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece, dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdırellez bayramının, Kocaelili hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve uğur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika

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