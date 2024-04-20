Kocaeli ve Bolu'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve Bolu'da 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara 1 milyon 260 bin liralarını kaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlılardan S.Ü. Gaziantep'te, H.İ.G. Ankara'da ve A.D. de İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli ve Bolu'da Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, minyatür bir şehrin canlandırıldığı çocuk trafik eğitim parkında düzenlenen eğitimler ile miniklere trafik ışıklarını, levhalarını ve kurallarını öğretmeye devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara trafik bilinci aşılanıyor.
Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanlarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları da merkezdeki oyun alanında el becerileri kazanıyor.
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