Mersin'de skandal görüntüler kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan bir araç, önünde seyreden kamyonun bir anda yol ortasında sola döndüğünü fark etti.
Kamyona yaklaşan araç sürücüsü, gördüklerine inanamadı. Kamyonu 10-11 yaşlarında iki çocuğun kullandığı görüldü. Araç kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı - Son Dakika
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