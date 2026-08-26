Kocamaz’dan Basın Mensuplarına Açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de gazetecilerle buluştu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, basın mensuplarıyla buluştu.
Kocamaz, Mersin Marina'daki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocamaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Programa, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de katıldı.
Kaynak: AA
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