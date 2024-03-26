Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.

26.03.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği"nde çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla belediye hizmet binasının önünde etkinlik düzenlendi.

Şenliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi, İHH Yönetim Kurulu, İHH gönüllüleri ve yetim çocuklar katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği şenlikte, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara bisiklet hediye etti.

Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerindeki ışıltı, heyecan ve enerji bizim çalışma şevkimizi daha da çok artırıyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın her zaman örnek ve güzel projelere imza attığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Dünya, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
13:31 Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan’da idari izinli olacak Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
14:56 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 15:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement