Kocasinan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Yeni Mahalleler İnşa Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Yeni Mahalleler İnşa Ediyor

Kocasinan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Yeni Mahalleler İnşa Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yaptıklarını ve ilçeye yeni kimlik kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle mahallelerin değer kazandığını ve vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan mahallelerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

11.06.2024 17:25
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni kimlik kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Mahallelerin kentsel dönüşümle değer kazandığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 9 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kocasinan delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü biliyoruz ki, yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan mahallelerde gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Yeni Mahalleler İnşa Ediyor - Son Dakika

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