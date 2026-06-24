Kocasinan'da Silahlı Kavga: İş İnsanını Öldüren Sanık Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasinan'da Silahlı Kavga: İş İnsanını Öldüren Sanık Tutuklandı

Kocasinan\'da Silahlı Kavga: İş İnsanını Öldüren Sanık Tutuklandı
24.06.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Yerli'yi tabancayla öldüren Erkan Turhal, ilk duruşmada husumet ve pişmanlık ifadeleri verdi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Mustafa Yerli'yi (32), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erkan Turhal (49) yargılandığı ilk duruşmada yeğenlerinin bıçaklanması nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 18 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğu iddia edilen iş insanı Erkan Turhal, mahalle mezarlığı önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Turhal, üzerindeki silahla Yerli'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde iş insanı Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan Turhal'ı yakaladı. Turhal, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Turhal hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan ceza istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Erkan Turhal ile tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ve ölen Mustafa Yerli'nin ağabeyi B.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğunu söyleyen Erkan Turhal, "Yeğenlerim U.Ö. ve E.T., Mustafa Yerli'nin yeğeni E.S. tarafından 8 ay önce bıçaklanmıştı. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Bu olaydan sonra karşı taraf tarafından birçok tehdide maruz kaldık" dedi.

'SİLAHI ALIP ALMAMA KONUSUNDA TEREDDÜT ETTİM'

Olay günü İncesu ilçesindeki galeride mangal yaktıklarını da anlatan Turhal, "Kayseri'ye dönerken bir aracın bizi takip ettiğini fark ettim. Yanımdakilere aracın kime ait olduğunu sordum. Kim olduğunu bilemediler. 'Yol verin geçsin' dedim. Biz yavaşlayınca takip eden araç bizi geçti. İleride bu araç tekrar yavaşladı. Arkadaşımı bıraktıktan sonra başka bir arkadaşımla Akın Mahallesi'ne gittim. Daha sonra aracı başkalarına sorduğumda söz konusu aracı E.S.'nin sürdüğünü öğrendim. Muhtarlığın orada durup oyalanayım dedim. O sırada kimsenin kullanmadığı arka yoldan bir araç geldi. Ana yola bağlandı. Köyün içine girmedi. Benim araca baktı. Mustafa Yerli'ye ait olduğunu bildiğim araç olduğunu anladım. 'Bunlar başıma iş açacak' dedim. Evime 100 metre mesafe kalmıştı. Araç yanımda durdu. Ön koltuğun altında silah vardı. Silahı alıp almama konusunda tereddüt ettim. Mustafa Yerli küfür ederek arabanın arkasından geldi. Ben de 'sen kime küfrediyorsun' diyerek küfrettim. O bana, ben de ona yumruk attım. Sonra beni itekledi. Ayağım takıldı yere düştüm. O esnada silah sıkacak diye silahımı çekerek havaya sıktım. Tam belinden silahını çıkaracaktı 2-3 metre mesafeden 3-4 el ateş ettim. Bu sırada bir kişi caminin üst tarafından köyün içine doğru kaçıyordu. Üçüncü kişiyi görmedim" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Olay sonrası paniklediğini de anlatan sanık Turhal, "O esnada panikledim. Arabaya binip kaçayım mı? dedim. O esnada bir araba geldi. Oğlum olduğunu anladım. O da yerde yatan birini görünce korkmuş. Yerde yatanın ben olduğunu düşünmüş. Sonrasında bana; 'Baba ne yaptın' dedi. Ben de; 'Onlar beni vuracaktı. Mecbur kaldım sıktım. Benden haber alana kadar kimseye bir şey söyleme' dedim. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da olayla alakaları olmadıklarını söyledi.

Ölen Yerli'nin ağabeyi B.Y. ise kardeşinin silah taşımadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmalarını istedi.

5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Erkan Turhal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Kocasinan, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da Silahlı Kavga: İş İnsanını Öldüren Sanık Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama
Arınç’tan Kılıçdaroğlu’nun “Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz“ çıkışına tepki Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun "Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz?" çıkışına tepki
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
00:05
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
23:54
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
23:44
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:46
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 01:37:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Silahlı Kavga: İş İnsanını Öldüren Sanık Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.