Kofçaz'da Taşımalı Eğitime Ara

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
İlçede taşımalı eğitime dün de ara verilmişti.
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