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Kokina çiçeği fiyatları artıyor - Son Dakika
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Kokina çiçeği fiyatları artıyor

Yılbaşının simgelerinden olan kokina çiçeğine olan ilgi artıyor. İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı, kokina çiçeği fiyatlarının azalmasıyla karaborsaya düşebileceğini belirtti.

Kokina çiçeği fiyatları artıyor
25.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 12:03
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YILBAŞININ simgelerinden biri haline gelen, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçekleri, yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal medya ile popülerliği artan kokina çiçeğine ilişkin İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Şu an fiyatlar, 125 ile 150 TL arasında değişiyor. Ancak ürün azaldıkça fiyatlar, 200-250 TL'ye çıkabilir. Kokina çiçeği, karaborsaya düşebilir" dedi.

Son yıllarda yılbaşının simgelerinden biri haline gelen kokina çiçeğine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeklerini almak için vatandaşlar, şimdiden çiçekçilerin yolunu tuttu. Kokina çiçeğinin her sene olduğu gibi bu yıl da yine en çok satılan çiçeklerin başında geldiğini söyleyen İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, daha önce çok az talep olduğunu, ancak sosyal medya ile talebin arttığını söyledi. Ay sonuna yaklaştıkça satışlarda ciddi bir artış olduğunu belirten ve kokina fiyatlarındaki artışın gün geçtikçe artacağını söyleyen Kış, "Şu an fiyatlar, 125 ile 150 TL arasında değişiyor. Ancak ürün azaldıkça fiyatlar, 200-250 TL'ye çıkabilir. Kokina çiçeği, karaborsaya düşebilir" dedi.

'ÇOK ZOR BİR HAZIRLIK SAFHASI VAR'

3 sene öncesine kadar kokina çiçeğinin ne olduğunun ve ne işe yaradığının kimsenin bilmediğini aktaran Kış, "Çiçekçi dükkanlarımızda yine bulunduruyorduk ancak çok az miktarlarda satıyorduk. Sosyal medyada kokinaların şans, uğur, bereket getirdiği duyurulduktan sonra yılbaşında en çok satılan çiçeklerin başında gelmeye başladı. Dallardaki kırmızı çiçekler, iplerle dikilerek hazırlanıyor. Aslında çok zor bir hazırlık safhası var. İstanbul'da daha çok yapılıyor ve buraya getiriyoruz" diye konuştu.

'SERALARIMIZI REVİZE ETMEK LAZIM'

Yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günlerde taleplerin çokça arttığını belirten Kış, "Bazı çiçeklerimizi ithal ediyoruz. Ancak Türkiye genelinde yüzde 65-67 oranında çiçek üretimi yapılıyor. İzmir Menderes Havzası'nda birçok çiçek üretimi var ama buradaki örtü altı seralar, teknolojinin ve çağın geride kalmış. Modern seralarımız yok. Bu nedenle seralarımızı revize etmek lazım. Antalya, bu konuda çok iyi işleri yapan bir bölge. Çünkü artık teknoloji olmadığında belli bir yere kadar çiçek üretimi yapıyorsunuz. Sektörün durumu özel günlerde değişiyor. Havalar soğuduğu zaman bir de üretimle ilgili bir sıkıntı var. Özel günlerde de talep artınca fiyatlar yükseliyor. Bu da bizi ve çiçek alan insanları etkiliyor" dedi.

Kaynak: DHA
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