Köksal'a Beraat Kararı - Son Dakika
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Köksal'a Beraat Kararı

Köksal\'a Beraat Kararı

Zorlu Holding'in eski CEO'su Bekir Cem Köksal, ramazan kutlaması maili nedeniyle beraat etti.

09.05.2025 19:26
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Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılanan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bekir Cem Köksal, mağdur Ergün Güler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Köksal, kimsenin dini hürriyetini engellemeye yönelik ithamda bulunmadığını, söz konusu mesajın kurum içinde kullanılan dil olduğunu söyledi.

Ergün'ün başarılı bir yönetici olduğunu, kendisini önce genel müdür yardımcısı görevine sonra da pazarlama müdürü görevine atadığını belirten Köksal, "Senelerdir saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çalışıyordum, bu nedenle bir husumetimizde yok. Akşam Ergün Bey'in mesajını gördüm. Kurumsal e-postaya kurumsal bir dille yazılmıştı. Ramazan başlangıcı bizim kurumsal olarak kutladığımız bir gün değildi, bunu belirterek bir eleştiri mesajı yazdım. Bu mesaj davaya konu olan mesajdır. Cep telefonundan yazdığım için yanlışlıkla herkese yolla seçeneği ile gönderdim. Mesajı geri çekmek istedim ama olmadı." diye konuştu.

Köksal, bilişim birimine mesajın geri çekilmesi için talimat verdiğini, geri alma süreci başlattığını, Güler'in Vestel yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle aralarında hiyerarşik durum söz konusu olmayacağını ifade ederek, "Basına ve sosyal medyaya yansıdığı için olayların büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir mesaj hiç yayınlanmamıştır, nitekim farklı bir mesaj yayımlanırsa holding içerisinde birlik beraberliğin bozulur düşüncesi ile mesaj atılmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mağdur Ergün Güler de beyanında, Köksal ile 25 yıldır çalıştıklarını aralarında tahakküm kurma, ast-üst ilişkisi olmadığını, abi-kardeş gibi olduklarını söyledi.

Güler, "25 yıl boyunca Cem Köksal'ın ne bana ne başkasına inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme gibi girişimi olmamıştır. Bu nedenle isnat edilen suçta kastı yoktur, şikayetçi değilim." dedi.

Duruşmada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı Köksal'ın "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, beraatini istedi.

Mahkeme, suça ilişkin kastının bulunmadığını gerekçesiyle sanık Köksal'ın beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler "mağdur" sıfatıyla yer alıyordu.

Mağdur Ergün Güler'in ramazan ayı nedeniyle 28 Şubat'ta Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli elektronik posta gönderdiği belirtilen iddianamede, suç tarihinde Zorlu Holding'in Üst Yöneticisi olan Köksal'ın ise buna cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli toplu mail gönderdiği anlatılıyordu.

İddianamede, söz konu mailin bir kısım sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında da yayınlandığı aktarılarak, mail içeriğindeki ifadeler nedeniyle Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade ediliyordu.

Köksal'ın şirketteki konumu, mağdurun çalıştığı şirketin de Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında, mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve sanık Köksal'ın amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu belirtilen iddianamede, Köksal'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydediliyordu.

İddianamede, Köksal'ın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında tek eylemle mağdura ve Vestel Şirketler Grubu çalışanlarına yönelik üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu aktarılıyordu.

Sanık Köksal'ın "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köksal'a Beraat Kararı - Son Dakika

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