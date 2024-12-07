Kolak Gölü Eski İhtişamına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolak Gölü Eski İhtişamına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kolak Gölü, ekolojik dengelerin değişmesi nedeniyle kurudu. Çameli Belediyesi ve ilgili kurumlar, gölün eski güzelliğine kavuşması için çalışmalar başlattı. Gölün, yeraltı su kanallarının açılması ve temizlenmesiyle yeniden canlandırılması hedefleniyor.

07.12.2024 12:06  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruyan Kolak Gölü eski ihtişamına kavuşmak için gün sayıyor

Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Kolak Gölü kurudu

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde doğan güzelliğiyle hem yaz hem de kışın ziyaretçilerini ağırlayan Kolak Gölü kurudu. Yeraltı sularıyla zeminden beslenen ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması nedeniyle kuruduğu belirlenen gölün, eski ihtişamına kavuşması için Çameli Belediyesiyle ilgili kurumlar tarafından çalışmalara başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yer alan ve adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede olmasına rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçisine ev sahipliği yapıyordu. Kışın kartpostallık görüntüler ile mest eden Kolak Gölü yaz mevsimlerinde ise serin havasıyla sıcaktan bunalanların nefes aldığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyordu. Şimdilerde ise kuruyan göl görenleri hüzne boğuyor. Eski ihtişamından eser kalmayan göl, ekolojik dengelerin değişmesine bağlı olarak kuraklıktan hem de yeraltından kendisini besleyen kanalların kapanmasıyla kuruma noktasına geldi. Yeraltı sularıyla gölü besleyen kanallar, kil ve dışarıdan yağmur sularıyla gölün tabakasını kapatan alüvyonlarla nedeniyle tıkandı. Buna bağlı olarak ise gölde kurudu.

Gölün eski güzelliğine kavuşmasını istediklerini belirten Mahalle sakinlerinden Saniye Şahan, "Şimdiye kadar kurumamıştı. Bu sene kurudu. Yazın ayrı kışın ayrı güzel oluyordu. Yazın geleni gideni çok oluyordu. Muhtarımız uğraşıyor, inşallah eski günlerine kavuşuyor. Eskiden bu mevsimlerde gölün yüzeyi buz ile kaplanırdı. Ama şimdi öyle bir şey yok" dedi.

"Elle alınacak numunelerin tahliline göre gölün geleceği belli olacak"

Kolak Gölünü eski günlerine kavuşturulması için Çameli Belediyesi olarak çalışmalar başlattıklarını ifade eden Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam, "Kolak Gölümüz çok acı verici bir halde şuan sular çekilmiş durumda. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Çameli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda bir takım kurumlarla görüşmeler yaptık. Kurumların yönlendirmesiyle bizim Kolak Gölümüz doğa sit alanı ilan edildiği için Belediye olarak hiçbir çalışma yapamıyoruz. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizlere bir bilimsel raporun hazırlanıp bunun sonucunda gölümüzde bir temizleme çalışması yapabileceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine bizlerde araştırma içerisine girdik. Birkaç üniversiteler ile görüştük ve sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Uyak hocamızla görüşmeler sağladık. Bu bilimsel raporu kendisi hazırlayabileceğini bizlere ifade etti ve bunun üzerine bir çalışma başlattık. Daha sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat ettik ve kendi aralarında toplanarak bir karar verdiler. Kolak Gölünde elle numune almak suretiyle ve toprak numunesi alacaklar. Tahlilin sonucunda bir karar vereceklerine ifade ettiler. Bunun üzerine hala kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Kolak Gölümüzü eski haline kavuşturmak için Çameli Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmaları devam edeceğiz ve bu konuda inşallah Kolak Gölü eski haline kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Alttan beslenen gölümüzü yeryüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattık"

Gölün eksi günlerinde olduğu gibi yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade eden Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam, "Gölümüz 80 ile 100 metre derinliğindeydi ancak bir takım heyelanların ve sel suların getirmiş olduğu bayır ve beyaz topraklarla kaynaklarımızı doldurdu. Bunun neticesinde göl alttan beslenemez hale geldi. Alttan beslenen gölümüzü yeryüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattık. Aynı zamanda bizim bu gölümüzü görmek için yerli ve yabancı turist çok geliyordu. Doğanın ve gölün güzelliğine seyretmek için geliyorlardı. Çameli Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalar yapmıştık. Gelen turistler genellikle kamp kurmaya, dinlemeye geliyordu. Yine eski haline kavuşturursak yine yerli ve yabancı turistlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Gölümüzü görmek için akın akın insanların geleceğinin kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Güncel, Çameli, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolak Gölü Eski İhtişamına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kolak Gölü Eski İhtişamına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.