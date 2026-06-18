Köle Ticareti İçin Onarıcı Adalet Gündemde - Son Dakika
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Köle Ticareti İçin Onarıcı Adalet Gündemde

18.06.2026 19:14
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Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, onarıcı adaletin uluslararası politikada öncelikli konu haline geldiğini vurguladı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Atlantik ötesi köle ticaretine ilişkin "onarıcı adalet" konusunun artık akademik tartışmaların ötesine geçerek uluslararası gündemde somut politika başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

Ablakwa, başkent Akra'da düzenlenen "Onarıcı Adalet Konferansı"nın açılışında konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Atlantik ötesi köle ticaretini ve Afrikalıların köleleştirilmesini insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak tanıyan kararının ardından küresel ölçekte önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ablakwa, söz konusu BM kararını geçmişte "akademik bir çalışma" olarak nitelendirenlerin bugün görüşlerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ablakwa, "Onarıcı adalet artık tali bir mesele değil. Ciddi şekilde ele alınması ve çözüm üretilmesi gereken meşru bir küresel gündem haline geldi." dedi.

Atlantik ötesi köle ticaretine ilişkin "onarıcı adalet" konusunun artık akademik tartışmaların ötesine geçerek uluslararası gündemde somut politika başlıklarından biri haline geldiğini söyleyen Ablakwa, uluslararası toplumda tarihi sorumluluklara ilişkin art arda gelen açıklamaların bu değişimin göstergesi olduğunu kaydetti.

Ablakwa, Katolik Kilisesi'nin köleliğin meşrulaştırılmasındaki tarihsel rolüne ilişkin Papa 14. Leo'nun özür dilediğini, Gana'nın da bu özrü uzlaşma sürecinin bir parçası olarak memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İskoçya Kilisesi'nin de kölelikteki tarihi rolü nedeniyle özür yayımladığını anımsatan Ablakwa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ülkesinin sömürgecilik geçmişiyle yüzleşilmesi yönünde adımlar attığını aktardı.

Ayrıca Ablakwa, Afrikalıları mülk olarak gören "Code Noir" (Kara Kanun) düzenlemelerinin kaldırıldığını hatırlattı.

BM, köleliği "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanımladı

BM Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile Atlantik ötesi köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanımlayan karar tasarısını 25 Mart'ta kabul etmişti.

Kararda, eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyalog kurarak tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması çağrısında bulunulmuş, mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köle Ticareti İçin Onarıcı Adalet Gündemde - Son Dakika

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