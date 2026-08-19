Hindistan'da otel yangını: 9 ölü, 6 yaralı
Hindistan'ın Kolkata kentinde bir otelde çıkan yangında 9 Bangladeşli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın yerel saatle 02.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı; 50'den fazla kişi tahliye edildi.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
India Today gazetesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAYATINI KAYBEDENLER BANGLADEŞ VATANDAŞI
Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti. Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.
İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da otel yangını: 9 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?