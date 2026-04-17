Kolluk Personelinde Yıllık 60 Bin Şikayet

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Ali Çelik, Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kolluk personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptığını ifade ederek, yıllık ortalama 60 bin civarında kolluk şikayeti bulunduğunu ve bunlara ilişkin soruşturmalar açıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Kolluk Gözetim Komisyonu Eskişehir üyeleriyle bir araya geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu toplantı salonundaki toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Çelik, komisyonun 2016 yılında kanunen kurulduğunu ve teşkilatlanma sürecinin ardından 2019 yılından itibaren fiilen faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kolluk personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptığını ifade eden Çelik, "Türkiye genelinde ortalama 350 bin civarında Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı personeli var. 186 bin civarında jandarma, 10 bin civarında da sahil güvenlik var. Bunların hepsini topladığımız yaklaşık 600 bin civarında kolluk personeli sahada sizlerin huzuru, güvenliği için gece-gündüz demeden 24 saat esaslı görevlerini ifa ediyorlar. Ortalama kollukla ilgili şikayetlere baktığımızda da 60 bin civarında soruşturma açıldığını gözlemliyoruz. Yıl içinde amacımız bu soruşturmaların akamete uğramadan, kesintisiz, somut gerçekliğin gecikmeksizin şeffaf bir şekilde açığa çıkarılması. Bunun için soruşturmacılarımız ve müfettişlerimiz görevlendiriyor. Bu müfettişlerimiz marifetiyle yaklaşık 60 bin dosyanın 50 bine yakını sonuçlandı, yüzde 18 civarında dosya ise henüz sonuçlandırılmayan dosyamız var" diye konuştu.

Komisyonda Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Selim Akkoç, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve serbest avukat İsmail Gazel yer aldı.