Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
21.04.2026 18:09
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Galatasaray, Hollandalı oyuncunun yerine transfer edeceği ismi de belirledi. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın Norwich City'den takım arkadaşı olan genç yıldız Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Serie A ekibi Napoli'den kiralanan Hollandalı yıldız Noa Lang için kararını verdi.

NOA LANG'A ELVEDA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Beklentilerin uzağında kalan Hollandalı kanat oyuncusunun, sezon sonunda kulübü Napoli'ye geri döneceği ifade edildi. 

GÜNDEMDEKİ İSİM GABRIEL SARA'NIN YAKIN ARKADAŞI

Noa Lang'dan boşalacak sol kanat pozisyonu için rotasını yine İtalya'ya çeviren Galatasaray, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'yi listesine ekledi. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, sezon başında Marsilya'dan 17 milyon Euro bedelle transfer edildiği Bologna'da dikkat çekici bir performans sergiledi. Haberin en dikkat çekici detayı ise Rowe'nin, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara ile olan yakınlığı. İkili, daha önce İngiltere'de Norwich City forması giyerken birlikte oynamış ve sahada yakaladıkları uyumla dikkat çekmişlerdi.

Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

SEZON RAKAMLARI 

Sezon başında Marsilya'dan 17 milyon Euro bonservis karşılığında Bologna'ya transfer olan Jonathan Rowe, bu sezon toplam 35 maça çıktı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Son Dakika Spor Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia
ABD’li kaleci Klinsmann’ın boynu kırıldı ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

18:37
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
18:21
El sıkışıldı Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
17:52
Gülistan’ın SİM kartını aldığını itiraf etti İşte eski Vali Tuncay Sonel’e yöneltilen 5 suçlama
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama
17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
SON DAKİKA: Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor
