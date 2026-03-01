Köln'de Türk STK'ları Sahurda Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Köln'de Türk STK'ları Sahurda Buluştu

Köln'de Türk STK'ları Sahurda Buluştu
01.03.2026 16:43
Almanya'nın Köln kentinde YTB, Türk STK'ları için sahur programı düzenledi; sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Almanya'nın Köln kentinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği sahur programında, Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

YTB'nin ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, diplomatlar, dernek ve Türk STK temsilcileri katıldı.

Programın ana gündemini Avrupa'daki Türk toplumunun güncel meseleleri, gençlik ve eğitim çalışmaları ile kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi oluşturdu. Programda STK temsilcileri tek tek söz alarak yürüttükleri faaliyetleri anlattı, beklenti ve önerilerini paylaştı.

Programın, Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma ve koordinasyonun artırılması açısından önemli bir buluşma olduğu vurgulandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, burada yaptığı konuşmada, gündüzün yoğun mesaisinin sahurun bereketinde gerçekleştirilen istişare toplantısıyla taçlandığını belirterek, Avrupa Türk toplumunun ana damarını oluşturan sivil toplum kuruluşlarıyla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sahur programında diasporanın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, gençlerin sivil topluma katılımının artırılması ve geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi konularını ele aldıklarını aktaran Turus, yurt dışındaki vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla YTB ile sivil toplum kuruluşları arasındaki stratejik eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.

Bu tür buluşmaların daha sık gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Turus, Avrupa'daki Türk toplumu için ortak akıl ve istişare kültürüyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda her alanda önemli bir ivme yakaladığının altını çizerek, sivil toplum kuruluşlarının da bu yükselişe paralel olarak hedeflerini büyütmesi gerektiğini vurguladı.

STK'ların daha iddialı ve vizyoner bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade eden Bilal Erdoğan, bazı alanlarda öncü rol üstlenmeleri, bazı alanlarda ise gelişmeleri yakından takip ederek imkanlarını güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, Avrupa'daki tüm diaspora kuruluşlarının da bu anlayışla hareket etmesinin önemine işaret etti.

Bilal Erdoğan, STK'ların çalışmalarında kurumsal işbirliğinin önemine değinerek, YTB, büyükelçilikler ve konsoloslukların her zaman destek sunabilecek merciler olduğunu ve Türkiye tarafında iletişime geçilebilecek güçlü bir kurumsal altyapı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla da eşgüdüm içinde olunmasını belirten Bilal Erdoğan, kurumların birbirini tanımasının ve faaliyetlerden haberdar olmasının verimliliği artıracağını ifade etti.

Bilal Erdoğan, aynı projelerin tekrarlanması yerine koordinasyon içinde çalışmanın daha etkili sonuçlar doğuracağını kaydederek, "Artık eksik alan bırakma lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Gençlik, Almanya, Kültür, Güncel, Köln, Son Dakika

Köln'de Türk STK'ları Sahurda Buluştu
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.