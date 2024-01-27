Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini Tartışmalı İfadeler Nedeniyle Geri Çağırdı

BOGOTA, 27 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya hükümeti, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik tartışmalı ifadeler kullanması üzerine Cuma günü Arjantin büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Milei, gazeteci Patricia Janiot'la yaptığı söyleşide Petro'yu "Kolombiya'yı mahveden komünist katil" olarak nitelemişti. Janiot'un YouTube hesabından yayımlanan söyleşi, iki Güney Amerika ülkesi arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Milei'nin kullandığı ifadeler üzerine açıklama yapan Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin devlet başkanının ifadelerini "saygısız ve sorumsuz" olarak niteledi.

Açıklamada söz konusu ifadelerin "Kolombiya ve Arjantin'i tarihsel olarak birbirine bağlayan derin dostluk, anlayışı ve işbirliği bağlarını ihlal ettiği" vurgulandı.