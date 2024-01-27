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Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini Tartışmalı İfadeler Nedeniyle Geri Çağırdı - Son Dakika
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Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini Tartışmalı İfadeler Nedeniyle Geri Çağırdı

Kolombiya hükümeti, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik tartışmalı ifadeler kullanması üzerine Arjantin büyükelçisini geri çağırdı. Milei'nin Petro'yu 'Kolombiya'yı mahveden komünist katil' olarak nitelendirmesi diplomatik gerilime neden oldu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin devlet başkanının ifadelerini 'saygısız ve sorumsuz' olarak değerlendirdi ve dostluk bağlarının ihlal edildiğini belirtti.

Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini Tartışmalı İfadeler Nedeniyle Geri Çağırdı
27.01.2024 - 10:43,
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BOGOTA, 27 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya hükümeti, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik tartışmalı ifadeler kullanması üzerine Cuma günü Arjantin büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Milei, gazeteci Patricia Janiot'la yaptığı söyleşide Petro'yu "Kolombiya'yı mahveden komünist katil" olarak nitelemişti. Janiot'un YouTube hesabından yayımlanan söyleşi, iki Güney Amerika ülkesi arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Milei'nin kullandığı ifadeler üzerine açıklama yapan Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin devlet başkanının ifadelerini "saygısız ve sorumsuz" olarak niteledi.

Açıklamada söz konusu ifadelerin "Kolombiya ve Arjantin'i tarihsel olarak birbirine bağlayan derin dostluk, anlayışı ve işbirliği bağlarını ihlal ettiği" vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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Kolombiya, Arjantin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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