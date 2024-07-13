Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine yönelik saldırısına ilişkin "çok öfkeliyim" ifadesini kullandı.

Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'deki El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Çok öfkeliyim ve en büyük adaletsizliğin, 200 sivilin öldürüldüğü Gazze'de yaşandığını düşünüyorum. Ancak çok daha öfkeli olmamın sebebi, uluslararası insan haklarının bu şekilde yok edilmesi ve yeryüzündeki tüm zayıf halklara yönelik barbarlığın başlangıcı olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşları ve yerinden edilmiş kişileri hedef aldığı saldırıda 71 kişi ölmüş, 289 kişi de yaralanmıştı.