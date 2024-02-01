 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu\'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için kendisine yolladığı arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi. Petro, Netanyahu'ya yazdığı cevap mektubunda, İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin son bulması için barış müzakerelerine katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

01.02.2024 03:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için kendisine yolladığı arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan habere göre, mektupta Netanyahu, Petro'dan Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için arabuluculuk çabalarına eşlik etmesini talep etti.

Netanyahu'nun mektubu 11 Ocak'ta Kolombiya'ya ulaştı ve Petro olumlu yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'ya hitaben yazdığı cevap mektubunda, "İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin son bulması için olası barış müzakerelerine katkı vermeye hazırım. Gazze'deki insanların acılarının dinmesi için derhal ateşkes sağlanmalı. Bütün rehinelerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların durdurulması için görüşmelerin ivedilikle başlamasına ihtiyaç var." ifadesine yer verdi.

Mektupta ateşkesin başarıya ulaşması için "her türlü iyi niyeti" ortaya koymaya hazır olduğunu belirten Petro, "Akan kanın durdurulmasının tek çözümü ortak bir yol bulmak ve konuşmaktan geçer. " değerlendirmesinde bulundu.

Petro, mektubunda iki tarafın haklarının garanti altına alınması gerektiğine de vurgu yaparak, "tek çarenin" İsrail ile Filistin arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Gezegende barış beklentilerinin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade eden Petro, "Kolombiya'nın dünyadaki barışı teşvik eden ve uluslararası hukuka saygı duyan bir ülke olduğunu yenilemek istiyorum." cümlesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberde, Gazze'deki esirlerin içinde Kolombiya vatandaşı bir kişinin de bulunduğu, bu sebeple Netanyahu'nun Petro'ya arabulucu olması için mektup yazdığı yönünde değerlendirme yapılıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kolombiya, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 05:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement