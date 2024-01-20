 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa Franciscus ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa Franciscus ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi. Görüşmede dünya barışı, Kolombiya'daki barış süreci ve Filistin sorunu ele alındı. Petro, Papa'dan Kolombiya'daki barış müzakerelerine destek istedi ve iklim krizi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa Franciscus ile görüştü
20.01.2024 - 02:09,  Güncelleme: 02:10
Abone Ol

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) temaslarını tamamlayan Petro, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Petro, Papa ile dünya barışını, Kolombiya'daki tam barış sürecini ve Filistin sorununu ele aldıklarını bildirdi.

Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürütülen müzakerelere değinerek, "Papa, Kolombiya'daki barış anlaşması sürecinde kapsamlı adımlar attığımızı gözlemliyor. Ayrıca taraflar arasındaki barış olasılığının Vatikan'da tartışılması da gündemimize geldi." ifadesini kullandı.

Katolik Kilisesinin ülkesinde devam eden barış müzakerelerine destek verdiğini hatırlatan Petro, "Kolombiya'daki tüm barış süreçlerine büyük destek veren Katolik Kilisesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Petro, Papa ile "son derece" verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Nikaragua meselesini konuştuk ve Orta Amerika ülkesinde hükümet ile Kilise arasındaki ilişkilere değindik. Ayrıca dünya barışının önemini ve Filistin sorununu da ele aldık." diye konuştu.

Fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşmasının gerçeğe dönüşmesi için Papa'dan destek istediklerini aktaran Petro, iklim krizinin yol açacağı olumsuzluklar karşısında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kolombiya, Vatikan, Papa, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa Franciscus ile görüştü - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Papa Franciscus ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement