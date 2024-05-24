Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını destekledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararına destek verdi.
Petro, X hesabından UAD'nin İsrail'e ilişkin verdiği karar hakkında açıklamada bulundu.
UAD'nin kararının önemine vurgu yapan Petro, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Netanyahu hükümetinin soykırımının durdurulmasına yönelik verilen hüküm, Filistin'e karşı başlatılan barbarlığın niteliğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilerin yanlı tutumunu da eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Petro, hükümetin Gazze'deki barbarlığı kınamaya ve küresel adaletsizliğe karşı mücadeleye öncülük etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
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