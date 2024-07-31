Kolombiya Cumhurbaşkanı, Venezuela Devlet Başkanı'ndan adil seçim sonuçları için daha fazla çaba bekliyor

Güncel

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun büyük bir sorumluluk taşıdığını ve ülkedeki başkanlık seçimi sonuçlarının adil şekilde tamamlanması için daha fazla çaba harcamasını beklediğini söyledi.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyların sayımına ilişkin "ciddi şüpheler" olduğunu, ülkedeki tüm siyasi temsilcilerin ve uluslararası gözlemcilerin gözetiminde şeffaf bir sayımın yapılmasını talep etti.

Gustavo Petro, "Seçim sonrası yaşanan protestolar ve oyların sayımıyla ilgili ciddi şüpheler, Venezuela'da derin ve şiddetli kutuplaşmaya yol açabilir." ifadesini kullandı.

Muhalefet ile iktidar arasında ortak yolun bulunması gerektiğine dikkati çeken Petro, taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Petro, Devlet Başkanı Maduro'nun büyük bir sorumluluk taşıdığını ve Venezuela'da seçim sonuçlarının adil şekilde tamamlanması için daha fazla çaba harcamasını beklediğini söyledi.

ABD'ye "Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları askıya al" çağrısı

Venezuela halkının ekonomik ambargolardan "son derece" olumsuz etkilendiğini kaydeden Petro, "ABD'den Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları askıya almasını talep ediyorum. Abluka, sadece şiddet, açlık ve kitlesel göçe yol açar. Ablukalar kaldırılırsa, Latin Amerika'dan ABD'ye göç önemli ölçüde azalır. Halk, bu durumda kendi karalarını özgürce alır." ifadesini kullandı.

Petro, Latin Amerika'nın demokrasi, özgürlük ve barış bölgesi olmasını arzu ettiğini dile getirerek, şiddet ve istikrarsızlığın engellenmesi için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

Venezuela'da devam eden olayların yakın komşusu Kolombiya'yı da etkileyeceğini vurgulayan Petro, "Kardeş ülkemizde olanlar bir an önce son bulmalıdır. Ne olursa olsun Kolombiya da bundan etkilenecek. Venezuela, Kolombiya hükümetine yardımcı olduğu gibi Kolombiya da Venezuela'da barış olması için elini taşın altına kayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki devlet başkanı seçimi

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.