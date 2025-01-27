Kolombiya'da 13 Ceset Bulundu

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, 13 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Sekreteri George Quintero, yaptığı açıklamada, Catatumbo bölgesine bağlı Teorama köyünde 13 kişiye ait ceset bulunduğunu belirtti.

Cansız bedenlerin 11'nin erkek, 2'sinin kadın olduğunu dile getiren Quintero, cesetlerin kimlik tespiti için Adli Tıp Merkezine götürüldüğünü söyledi.

Yerel basında, cesetlerin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe'ye bağlı mensuplara ait olduğu öne sürüldü.

Silahlı isyancı grup Ulusal Kurtuluş Örgütü (ELN) ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Catatumbo bölgesindeki çatışmalarda 80 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

FARC 33. Cephe'ye bağlı olduğu belirtilen 63 kişi, Tibu kasabasında silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine 26 Ocak'ta teslim olmuştu.