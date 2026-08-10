Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: 71 Ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: 71 Ölü

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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 71 kişi hayatını kaybetti. Deprem, başta Choco bölgesi olmak üzere birçok kentte hissedildi, binalar yıkıldı ve altyapı hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 71 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, depremde 71 kişi hayatını kaybetti.

Arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, Armenia kentinin su şebekesi ve Cali kentindeki toplu taşıma sistemi (MIO) gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi.

Hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü olan San Jose del Palmar kasabasında acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini ifade etti.

De La Espriella, şunları kaydetti:

"Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdim. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) direktöründen mevcut durum ve en acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir rapor istedim. Ayrıca etkilenenlere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için bizzat Pereira'da olacağım."

Manizales ve Pereira

Caldas eyaletine bağlı Manizales kentinin Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas Giraldo, şiddetli depremin ardından kentin kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Giraldo, kentte 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığını, çok sayıda yapının kısmi hasar gördüğünü belirtti.

20'den fazla evin yıkıldığını aktaran Giraldo, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğine işaret etti.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için itfaiye, sivil savunma, Kızılhaç, gönüllü itfaiyeciler, ordu, polis, uzman kurtarma ekipleri ve belediye ekipleri seferber edildi.

Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez de basına yaptığı açıklamada, kentte hayatını kaybedenler olduğunu ifade etti.

Salazar, çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı.

Bu arada kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapı zarar gördü.

Havalimanında, insanların bulunduğu bir bölümde çatının bir kısmı çökerken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirmedi.

Cali'de 3 katlı bir bina tamamen yıkıldı

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cali kentinde üç katlı bina tamamen yıkıldı, Manizales'te ise tarihi bir kilise ciddi hasar gördü, Quibdo'da da çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Quibdo kentinde bazı binalar çöktü ve yaralananlar oldu.

Yıkımın olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada bölgede birkaç kişinin yaralandığını ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Kolombiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 08.18'de Choco yönetim bölgesindeki Novita kasabasında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası yayımlanan videolarda, San Jose de Pereira Kilisesi'nin orta bölümündeki üst kısmın koptuğu, sarsıntı sırasında sokaktaki insanların bir polis motosikletine ve çevredeki diğer nesnelere tutunduğu, bölge sakinleri ve yoldan geçenler arasında panik ve kargaşa yaşandığı görüldü.

Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü.

Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti. Ülkede can veya mal kaybı bildirilmedi.??????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: 71 Ölü - Son Dakika

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