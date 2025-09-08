Kolombiya'da Askerler Alıkonuldu - Son Dakika
Kolombiya'da Askerler Alıkonuldu

08.09.2025 08:38
45 askerin, 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde operasyon dönüşü askerler, yaklaşık 600 kişilik grup tarafından durdurularak alıkonuldu.

Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğu teyit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yerel basına göre, olayın sorumlusu olarak "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki siviller gösterildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, daha önce de benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.

ASKERLER İÇİN YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

