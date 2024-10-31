Kolombiya'da Barış Müzakereleri Yeniden Başlıyor

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Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), yarın Venezuela'da barış müzakerelerine yeniden başlamak üzere bir araya gelecek.

Barış Yüksek Komiseri Otty Patino, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, hükümet ile ELN heyetlerinin barış görüşmelerini yeniden ele almak amacıyla yarın Venezuela'da görüşeceğini bildirdi.

ELN ile müzakerelerin bir süredir yapılmadığını hatırlatan Patino, "1 Kasım'da yapılacak görüşmelerde bu sürecin önündeki engelleri kaldırmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberde ise ELN heyetinin Kolombiya hükümetiyle yeniden masaya oturmaya hazır olduğu ve Venezuela'daki barış müzakerelerine katılacağı kaydedildi.

ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde 17 Eylül'de askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, barış müzakerelerini askıya almıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Taraflar arasında 3 Ağustos'ta ikili ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar düzenlenmişti.