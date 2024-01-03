Kolombiya\'da Bombalı Saldırı: 1 Asker Öldü, 12 Asker Yaralandı

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 asker öldü, 12 asker yaralandı.
Antioquia Ordu Komutanı Luis Eduardo Martinez, açıklamasında, Turbo ve San Pedro de Uraba kırsalında askeri birliğin devriyesi sırasında uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Martinez, bombalı saldırıda bazıları ağır 12 askerin de yaralandığını kaydetti.
Ölen askerin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunan Martinez, saldırganların yakalanması için bölgeye takviye birlik sevk edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X'ten saldırıyı kınayarak, bunu gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini söyledi.
Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Ülkemizin kahramanlarına saldırma cesaretini gösterenler, bedelini ödeyecek." ifadesini kullandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, saldırıdan Clan del Golfo karteli sorumlu tutuldu.
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