Kolombiya'da Bombalı Saldırı Engellendi - Son Dakika
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Kolombiya'da Bombalı Saldırı Engellendi

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Cali'deki göreve başlama töreni öncesi otobüste yer alan 420 kg bomba kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen operasyonda, bir otobüse yerleştirilen bomba kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama töreninin yapılacağı Cali kenti yakınlarındaki otoyolda, bir otobüse yerleştirilen bomba tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, Pan-Amerikan Otoyolu'nda düzenlenen "Prometheus Operasyonu" kapsamında 420 kilogram amonyum nitrat kullanılan bir bombanın kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerel basına göre, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) fraksiyonu olan sözde Merkez Genelkurmay Başkanlığı (EMC) tarafından hazırlanan söz konusu araç, Cali'deki askeri ve polis tesislerini hedef almak amacıyla tasarlandı.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri, patlayıcı yüklü otobüsü, yedi tüpü ve saldırıda kullanılması planlanan fırlatma platformlarını ele geçirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı de la Espriella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu.

De la Espriella'nın Cali'de göreve başlama töreni

De la Espriella, göreve başlama töreninin Cali'de düzenlenmesinin, kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanı Petro döneminde "uyuşturucu teröristlerine teslim edildiğini" savunduğu bölgelerde güvenliği yeniden sağlama ve "egemenliği geri kazanma" hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

Göreve başlama töreni, Santiago de Cali Üniversitesi'ndeki USC Arena'da düzenlenecek. Törenin güvenliği için 11 binden fazla asker ve polis görevlendirilecek.

De la Espriella'nın seçim zaferini tanımayan ancak 7 Ağustos'ta görevi kendisine devredecek olan Petro, muhalefetin göreve başlama töreni dolayısıyla Cali, Barranquilla ve Bogota'da gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro, 21 Haziran'da sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, 22 Temmuz'da seçimin iptali talebiyle yargıya başvurmuştu.

Seçimi iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan sağcı de la Espriella, yönetiminde "köklü" değişimler yapma sözü verirken, ülkedeki silahlı gruplara karşı kapsamlı mücadele yürüteceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Bombalı Saldırı Engellendi - Son Dakika

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