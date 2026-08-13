Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı
Kolombiya'da meydana gelen depremde 265 kişi hayatını kaybetti, 3.494 kişi yaralandı.
CALI, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella çarşamba günü yaptığı açıklamada, afetten 53.000'den fazla kişinin etkilendiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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