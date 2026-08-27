Kolombiya'da Deprem Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem Yardımları Devam Ediyor

Kolombiya\'da Deprem Yardımları Devam Ediyor
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BM, Kolombiya'daki depremin ardından 50.000 kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Ağustos (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden bu yana ülkenin en çok etkilenen bölgelerindeki 25 belediyede yaklaşık 50.000 kişiye yardım ulaştırıldığını duyurdu.

OCHA'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, hükümetin çabalarını desteklemek amacıyla sağlanan ve miktarı giderek artırılan yardımların temiz su, su depolama ekipmanları, geçici sanitasyon tesisleri ile yetişkinler ve çocuklar için hijyen kitlerini içerdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ortaklarımız, travma bakımı, hastalık izleme ve sağlık tesislerine elektrik sağlanması gibi temel hizmetlerin devam etmesini sağlıyor. Ortaklarımız ayrıca toparlanma ve uzun vadeli yeniden inşa için öncelikleri belirliyor" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, depremden 325.000 kişinin etkilendiğini, 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 4.439 kişinin yaralandığını ve 240 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. 31.000'den fazla ev yıkıldı, 378 sağlık merkezi ve 3.758 okul ise hasar gördü. Bu durum, 400.000'den fazla çocuk ve gencin eğitimden mahrum kalmasına neden oldu.

OCHA, Kolombiya için hazırlanan 620 milyon ABD doları tutarındaki insani yardım ihtiyaçları ve müdahale planının yalnızca yüzde 47'sinin finanse edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika

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