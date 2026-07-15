Kolombiya'da ELN'in Kaçırdığı 39 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kolombiya'da ELN'in Kaçırdığı 39 Kişi Kurtarıldı

15.07.2026 05:27
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Kolombiya'da ELN tarafından kaçırılan 39 kişi, yapılan operasyonla kurtarıldı; 2 asker yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan 39 kişi, operasyonla kurtarıldı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ELN mensuplarının Medellin ile Quibdo kentlerini birbirine bağlayan otoyolda bir yolcu otobüsünü durdurarak yolcuları alıkoyduğunu bildirdi.

Ordunun operasyon sonucu tüm sivilleri kurtardığını belirten Cordoba, şunları kaydetti:

"Tüm yolcuların durumu iyi. Ancak Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF), çocukların durumunu resmi olarak doğrulamak üzere 15. Tugay'da incelemelerde bulunacak. Mağdurların güvenliğinin sağlanması için hızlı müdahalede bulunan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli otoyolunda kamu düzeninin yeniden sağlanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor."

Operasyon sırasında ELN üyeleriyle çıkan çatışmada, 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabından ELN'yi kınayarak, "Silahlı kuvvetler mensuplarının öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Yaşama ve özgürlüğe saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella da sosyal medya hesabından, 39 sivilin kaçırılması ve düzenlenen kurtarma operasyonunda iki askerin hayatını kaybetmesine "sert" tepki gösterdi.

Espriella, saldırıdan ELN'yi sorumlu tutarak, "Ne af ne de unutma olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da ELN'in Kaçırdığı 39 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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