Kolombiya'da Gizli Mezarlar: 22 Ceset Bulundu
Kolombiya'da Gizli Mezarlar: 22 Ceset Bulundu

Kolombiya\'da Gizli Mezarlar: 22 Ceset Bulundu
16.09.2025 06:59
Narino'da yapılan kazılarda 22 ceset tespit edildi, kimlik tespiti süreci başlatıldı.

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde yapılan kazılarda 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar tespit edildi. Yerel basına göre, hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino'ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmaları yürütüldü. Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı belirtildi.

YENİ TOPLU MEZARLAR OLABİLİR

Açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı. Hükümete bağlı Barış Yüksek Komiserliği, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor. Barış sürecinin yürütülmesi, ateşkes, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma, yeniden entegrasyon çalışmaları yürüten Barış Yüksek Komiserliği sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Gizli Mezarlar: 22 Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kolombiya'da Gizli Mezarlar: 22 Ceset Bulundu - Son Dakika
