Kolombiya'da İHA saldırısı: 3 asker hayatını kaybetti
Kolombiya'da İHA saldırısı: 3 asker hayatını kaybetti

21.04.2026 00:20
Ekvador sınırında yasa dışı grupların İHA ile düzenlediği saldırıda 3 asker öldü, 2 yaralandı.

Kolombiya'nın Ekvador sınırında yasa dışı silahlı grupların patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kırsalında operasyon yürüten askerler, İHA'lı saldırıya uğradı.

Saldırıda 3 asker yaşamını yitirirken 2 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, olayın Ekvador sınırında faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyon sırasında meydana geldiği bildirildi.

Yaralı askerlerin helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede askeri operasyonlar sürüyor. Sorumluların bulunması ve Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren organize silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

