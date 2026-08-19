Kolombiya'da İsrailli Kurtarma Ekibi Tartışmaları - Son Dakika
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Kolombiya'da İsrailli Kurtarma Ekibi Tartışmaları

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Kolombiya'da deprem sonrası gelen İsrailli ekibin varlığı sorgulanıyor, muhalifler ayrılmalarını istiyor.

Kolombiya'da bazı siyasi kesimler, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkeye gelen İsrailli arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor.

Ulusal basında yer alan habere göre, muhalif milletvekili Santiago Osorio, felaketten 4 gün sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kolombiya'ya gelen İsrailli ekibin varlığının rahatsızlığa neden olduğunu savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye ilişkin sözlerini hatırlatan Osorio, "Onlar bizim topraklarımızdayken, o ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir açıkça Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin öldürülmesini istedi. Yok etmeyi normalleştiren ve bunu uygulayan bir hükümetle Kolombiya'nın, insani boyutta bile olsa, hiçbir ilişkisi olamaz." ifadelerini kullandı.

Başkent Bogota'nın eski Belediye Meclis Üyesi Carlos Carrillo da İsrail ordusu sözcüsü ve arama kurtarma ekibinin üyesi Roni Kaplan'ın "Gazze'deki soykırımı ve İslamofobiyi savunmak, ayrıca sol gruplar ile terörizm arasında doğrudan bir bağ olduğu yönündeki asılsız söylemi yaymak amacıyla Latin Amerika medyasını defalarca turladığını" belirterek duruma tepki gösterdi.

Carrillo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail aşırı sağının sözde 'Reaksiyoner Enternasyonal'i (Tepkici İttifakı) temsil ettiğini belirterek, "Bugün Kolombiya'da yardıma gelmediler, trajedinin acısı üzerinden siyaset yapmaya geldiler" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Fernanda Carrascal ise depremden etkilenen Pereira ve Cali kentlerinden İsrailli ekibin faaliyetlerine ilişkin ihbarlar aldığını bildirdi.

Carrascal, gönüllülerin ve yerel halkın tamamen devre dışı bırakıldığını, ağır iş makinelerinin bilinçsizce kullanıldığını ve İsrailli ekiplerin polise talimat verdiğini iddia ederek, "Doğal ya da yapay her felaketin ardından rantın kimlere kalacağını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"Sayın de la Espriella kendi adına konuşsun"

Bu arada, 21 Haziran'daki ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya az farkla kaybeden sol görüşlü aday Ivan Cepeda, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, de la Espriella'nın kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin içeriğini eleştirdi.

Cepeda, "Bir soykırımcıyla kurulan ilişkiden gurur ve minnet duymak utanç vericidir. Bu ne bir ulus ne de bir halk olarak bizi temsil ediyor. Sayın de la Espriella kendi adına konuşsun." açıklamasında bulundu.

De la Espriella, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 gün sonra arama kurtarma ekibi gönderen İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşerek teşekkür etmişti.

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekiplerinden 82 kişi, 14 Ağustos'ta Kolombiya'nın Cali kentine ulaşmıştı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da İsrailli Kurtarma Ekibi Tartışmaları - Son Dakika

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